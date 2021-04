È allerta in Giappone per l'eruzione del vulcano Sakurajima

Agi - Allerta in Giappone per l'eruzione del vulcano Sakurajima, nel Sud-Ovest del Paese. All'alba era visibile una colonna di fumo di più di 2 chilometri. Non si registrano feriti né danni materiali nelle diverse città, in cui vivono circa 600 persone, che si trovano in un raggio di 4 chilometri intorno al vulcano nella prefettura di Kagoshima.

L'ultima eruzione del vulcano è datata maggio 2020 e anche in quel caso il grande fumo e le colate di lava avevano dato il via a uno spettacolo impressionante e mollto suggestivo.