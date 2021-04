Ingenuity fa la storia, 40 secondi di volo su Marte

AGI - Ingenuity, il piccolo drone arrivato su Marte con il rover Perseverance, si è levato in volo sul Pianeta Rosso. È la prima volta nella Storia dell'uomo che si realizza un volo controllato a distanza e con motore su un altro pianeta. Il piccolo drone, che pesa 1,8 chili, è volato e atterrato dopo circa 40 secondi, esattamente come da programma.

"Prende il volo un sogno", è l'esultanza della Nasa su Twitter, che ha pubblicato il video dei tecnici che esultano e battono le mani all'arrivo dei dati che hanno confermato l'impresa riuscita.

"Nei prossimi giorni", rende noto l'agenzia spaziale statunitense, "sono previsti altri voli. E in futuro - aggiunge l'agenzia - i mezzi di esplorazione robotici volanti potrebbero unirsi a nuovi rover e persino agli astronauti nelle loro esplorazioni".

