Vaccino: la Germania da record, 738 mila dosi in un giorno 

AGI - Nuovo record di vaccinazioni in un giorno in Germania: sono le 738.501 le persone che hanno ricevuto una dose di farmaco immunizzante. Lo riferisce la Bild citando il ministero della Salute. Sale cosi' a 14,8 milioni (il 17,8 per cento della popolazione) il numero delle persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e tra queste 5,3 milioni hanno ricevuto anche la seconda.

Intanto la cancelliera tedesca Angela Merkel, 66 anni, sarà vaccinata venerdì con AstraZeneca. E' quanto riferisce la Welt. Mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è vaccinata (prima dose) con il vaccino Pfizer-BioNTech. Lo rendono noto fonti della Commissione. "Pfizer è il vaccino che il servizio medico della Commissione ha ricevuto dalle autorità belghe ed è il vaccino che hanno avuto la maggior parte degli europei perché quello finora più distribuito", hanno spiegato.