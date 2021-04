Carlo e Camilla si commuovono davanti ai fiori per il principe Filippo

AGI - Il principe Carlo, insieme alla moglie Camilla, si è commosso di fronte alla cascata di fiori lasciati dai britannici per commemorare il principe Filippo, morto venerdì scorso all'età di 99 anni.

Nonostante Buckingham Palace avesse chiesto di non lasciarne e fare donazioni in beneficenza, per evitare assembramenti che violassero le regole anti-Covid, a centinaia hanno deposto mazzi, spesso con messaggi di cordoglio, che sono stati raccolti a Marlborough House per impedire che diventassero motivo di richiamo provocando assembramenti.

Carlo e Camilla hanno contemplato commossi la distesa di fiori riuniti nel giardino della sede del Commonwealth. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio, anche una riproduzione in miniatura di una Land Rover simile a quella sulla quale sabato verrà portato il feretro del marito della regina Elisabetta alle esequie.