È stato rapito Darius, il coniglio più grande del mondo

AGI - La polizia britannica è impegnata in un'insolita inchiesta: ritrovare Darius, il coniglio più grande del mondo, rubato nel giardino dei suoi proprietari a Stoulton, nella regione del Worcestershire.

Come molti dei suoi simili ha lunghe orecchie e ama le carote, solo che Darius è un coniglio da record, inserito nel Guinness come coniglio più grande in vita, con i suoi 129 centimetri di lunghezza e 20 chili.

