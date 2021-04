Biden: "Stati Uniti e Italia restano amici stretti e alleati vitali"

AGI - "Gli Stati Uniti e l'Italia restano amici stretti e alleati vitali". Così il presidente americano Joe Biden, commemorando i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti.

"Le nostre nazioni condividono una profonda e duratura amicizia, rinforzata dai legami di famiglia e dalla cultura che unisce la nostra gente", dichiara Biden nella nota dove proclama il 13 aprile giornata dei 160 anni di relazioni Italia-Usa.

"E' una relazione particolarmente significativa per milioni di orgogliosi americani che hanno le loro radici in Italia, compresa mia moglie Jill", sottolinea il capo della Casa Bianca. "In questo anniversario - prosegue - celebriamo la duratura partnership che abbiamo con l'Italia, compreso il nostro impegno nell'era post Seconda guerra mondiale per la prosperità reciproca, per la sicurezza e per portare avanti i nostri valori democratici, compresi i diritti umani".