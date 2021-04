Chi è Alessandra Galloni, prima donna a dirigere l'agenzia Reuters

AGI - L'italiana Alessandra Galloni è stata nominata nuovo direttore di Reuters, la prima donna in un simile ruolo nei 170 anni di storia dell'agenzia di stampa internazionale.

Dal 19 aprile prenderà il posto di Stephen J. Adler che andrà in pensione. "Così onorata di guidare la migliore redazione al mondo!", è stato il suo commento su Twitter.

So honored to lead the best newsroom in the world! https://t.co/BoaNp7RWkG — alessandra galloni (@aagalloni) April 13, 2021

Dopo aver mosso i primi passi proprio nella redazione Reuters a Roma, Galloni è stata per 13 anni al Wall Street Journal prima di rientrare nell'agenzia come caporedattore globale, supervisionando il lavoro dei reporter in 200 luoghi in tutto il mondo.

"Per 170 anni, Reuters ha posto lo standard per un'informazione indipendente, affidabile e globale. E' un onore guidare una redazione di livello mondiale piena di giornalisti di talento, dedicati e stimolanti", ha sottolineato la 47enne.