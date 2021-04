L'Ema avvia una valutazione sul vaccino Johnson & Johnson dopo 4 casi di trombosi

Il comitato per la sicurezza dell'Agenzia Europea per il Farmaco ha concluso che "i coaguli di sangue insoliti con piastrine basse dovranno essere elencati come effetti collaterali molto rari di Vaxzevria (nome attuale del vaccino di AstraZeneca)". Incontro Governo-Regioni per valutare la nuova situazione. Locatelli: "Vaccino efficace ma sarà raccomandato agli over 60"