AstraZeneca: Ema indaga su un altro disturbo molto raro

AGI - Il Comitato per la farmacovigilanza dell'Ema (Prac) ha avviato una revisione per valutare le segnalazioni di sindrome da perdita capillare in persone che sono state vaccinate con AstraZeneca.

"Nel database di EudraVigilance sono stati riportati cinque casi di questo disturbo molto raro, caratterizzato da fuoriuscita di fluido dai vasi sanguigni che causa gonfiore dei tessuti e calo della pressione sanguigna", rende noto l'Ema.

"In questa fase, non è ancora chiaro se esista un'associazione causale tra la vaccinazione e le segnalazioni di sindrome da perdita capillare", spiega. Il Prac valuterà tutti i dati disponibili per decidere se una relazione causale sia confermata o meno.

Nei casi in cui una relazione causale sia confermata o considerata probabile, è necessaria un'azione normativa per ridurre al minimo il rischio. Di solito avviene con un aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo.