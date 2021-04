Bolsonaro esclude il lockdown

AGI - Jair Bolsonaro è tornato a escludere un lockdown nazionale, pur invocato dai tecnici come misura per arginare il livello ormai critico della seconda ondata della pandemia in Brasile. Il Presidente brasiliano ha ribadito che non ci saranno nè lockdown "nè politiche come chiudersi in casa o di chiudere tutto", sempre per le paventate ripercussioni negative sull'economia nazionale. Le morti per covid in Brasile hanno ieri toccato quota 3.829.