Gli Stati Uniti valutano il boicottaggio delle Olimpiadi invernali a Pechino

AGI - Gli Stati Uniti stanno valutando un boicottaggio coordinato con gli alleati delle Olimpiadi invernali di Pechino in calendario dal 4 al 20 febbraio del 2022. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Ned Price.

Il boicottaggio "è qualcosa di cui certamente vogliamo discutere", ha risposto Price ai giornalisti che gli chiedevano se gli Stati Uniti avrebbero partecipato ai giochi olimpici di Pechino ma precisando che non è ancora stata presa una decisione.

"Un approccio coordinato sarebbe non solo nel nostro interesse ma anche in quello dei nostri alleati e partner", ha puntualizzato Price, in linea con quella che è la strategia delineata dal presidente Biden che punta a alzare "un muro occidentale" contro lo Stato del Dragone.