Quanto è ricca Kim Kardashian per essere nella classifica di Forbes?

AGI - La star della televisione statunitense, Kim Kardashian, è entrata nella lista dei miliardari del pianeta stilata da Forbes con un patrimonio stimato in un miliardo di dollari (circa 844 milioni di euro), accumulato non soltanto con il lavoro di attrice e modella, ma anche grazie ai profitti realizzati con i negozi di prodotti estetici e di abbigliamento, KKW Beauty e Skims, che Kardashian ha aperto negli ultimi anni.

Secondo Forbes, la partecipazione di Kardashian in KKW Beauty vale circa 500 milioni di dollari, mentre quella in Skims è pari 225 milioni di dollari. Il resto del patrimonio di Kardashian consiste in contanti e investimenti, compresi quelli in beni immobili (fra cui risultano tre proprietà a Calabasas, a nord-ovest di Los Angeles). Kardashian detiene anche azioni di Disney, Amazon, Netflix e Adidas, che il suo ex marito Kanye West le ha regalato per Natale nel 2017.

Kim Kardashian

Il patron di Amazon, Jeff Bezos, si conferma invece la persona più ricca del mondo con un patrimonio di 177 miliardi di dollari (64 in più dello scorso anno, grazie alla crescita delle azioni di Amazon). Il Ceo di Tesla, Elon Musk, è secondo con 151 miliardi di dollari, rimbalzando dal 31esimo posto dello scorso anno. E' seguito dall'amministratore delegato di Lvmh, Bernard Arnault, dal fondatore dei Microsoft, Bill Gates, e dal numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg.

Complessivamente, segnala Forbes, la ricchezza dei miliardari è salita quest'anno a 13.100 miliardi di dollari da 8 mila miliardi lo scorso anno. Le new entry in classifica sono 493, compreso l'amministratore delegato di Bumble, Whitney Wolfe Herd. Il finanziere Warren Buffet è invece uscito dalla top 5 per la prima volta da 20 anni.

Infine, l'ex presidente Usa, Donald Trump, è scivolato di quasi 300 posti nella classifica da quando è stato eletto alla Casa Bianca, con oltre un miliardo di dollari in meno di ricchezza. The Donald è sceso in posizione numero 1.299 da 1.001 dello scorso anno, con un ricchezza stimata in 2,4 miliardi da 3,5 miliardi nel gennaio del 2017.