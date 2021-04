Nel mondo 130 milioni di casi di Covid, come la popolazione del Messico

AGI - E' come se tutto il Messico si fosse preso il Covid e se tutti gli abitanti di un Paese come l'Albania fossero morti per la pandemia: secondo il conteggio della John Hopkins University, in 13 mesi di pandemia i casi nel mondo hanno superato quota 130 milioni (130.260.529) e i morti sono arrivati a 2.838.162. I guariti sono 73.770.391.

In Europa 40 milioni di casi

L'Europa ha registrato finora oltre 40 milioni di casi e quasi un milione di morti. L'America del Nord ha più di 35 milioni di positivi e oltre 800 mila morti mentre l'Asia ha 29 milioni di casi e 400 mila morti. L'America del Sud ha 22 milioni di casi e mezzo milione di morti. L'Africa ha più di 400 mila casi e oltre 115 mila morti. L'Oceania ha registrato circa 40 mila positivi e meno di mille morti.