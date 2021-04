Auto si scaglia contro le barriere a Capitol Hill: due agenti sono stati feriti

Un auto si è scagliata contro le transenne di sicurezza davanti a Capitol Hill: due agenti sono rimasti feriti, mentre il conducente è stato arrestato. L'area intorno al Senato è in lockdown per una "minaccia esterna alla sicurezza". Ai parlamentari è stato ordinato di non entrare o uscire dal complesso. Autorizzati solo i movimenti tra i palazzi, ma stando lontano da porte e finestre. Un elicottero è atterrato sul lato Est del complesso. La Cnn ha riferito di spari.