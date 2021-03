In Francia il 90% dei posti in terapia intensiva è occupato

AGI - In Francia è attualmente occupato quasi il 90% dei posti letto in terapia intensiva, per l'esattezza l'89%. "Il 26 marzo erano occupati 6.833 letti (da pazienti Covid e non Covid) sui 7.665 disponibili. Si tratta di circa l'89% del totale", spiega la Direzione generale Salute del ministero. Lunedì il numero di pazienti Covid in terapia intensiva ha superato il record registrato nel pieno della seconda ondata. Sono, infatti, 4.974 a fronte dei 4.903 registrati lo scorso 16 novembre.