Ema: "I vaccini Pfizer, Moderna e J&J efficaci contro le varianti"

AGI - Dai primi studi, i vaccini Rna messaggero (Moderna e Pfizer-Biontech) hanno "un'ottima efficacia contro le nuove varianti del Covid". Così come risulta efficace "il vaccino Johnson & Johnson di recente approvato dall'Ema". Lo ha dichiarato Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) in audizione alla commissione Sanità dell'Europarlamento.

"Secondo un piccolo studio su duemila casi il vaccino AstraZeneca è risultato invece non efficace contro la variante sudafricana", ha spiegato Cavaleri che suggerisce tuttavia di attendere "studi più ampi".

Cavaleri ha aggiunto: “Stiamo lavorando all’approvazione di ulteriori siti di produzione” del vaccino AstraZeneca “che aumenterebbero sensibilmente la capacità” produttiva di dosi “nell’Unione europea”.