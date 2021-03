Nel dopo Merkel in Germania non è più certo un cancelliere Cdu/Csu

AGI – “Teoricamente sono possibili maggioranze che vanno oltre l’unione Cdu/Csu”: la diagnosi è di Markus Soeder, governatore bavarese e leader dei cristiano-sociali bavaresi ‘cugini’ della Cdu di Angela Merkel, ora guidati da Armin Laschet. “Non è più certo al cento per cento” che verrà da Cdu/Csu il prossimo cancelliere tedesco.

Intervenendo lunedì dopo la debacle della Cdu al doppio appuntamento elettorale nel Baden-Wuerttemberg e in Renania-Palatinato, Soeder ha spiegato prima di un vertice del suo partito a Monaco “che è necessario evitare di dare la sensazione che l’Unione non abbia più prospettive”. Al tempo stesso “neanche un frenetico rimpasto di governo a Berlino non porterebbe a niente”.

In termini non dissimili si è espresso lo stesso Laschet durante una riunione della presidenza Cdu: “Non è un dono di Dio che sia la Cdu a determinare il prossimo cancelliere federale”. Pertanto, afferma il leader del partito di Angela Merkel, “dovremo combattere”.