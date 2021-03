Negli Usa somministrate oltre 100 milioni di dosi di vaccino

AGI - Negli Stati Uniti sono state somministrate oltre 100 milioni di dosi di vaccini anti Covid.

E' quanto emerge dai dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), le autorità sanitarie statunitensi. Il database dei Cdc riporta 101.128.005 di dosi somministrate.

Il presidente Joe Biden aveva promesso la somministrazione di 100 milioni di vaccini nei suoi primi sessanta giorni in carica (contro i 100 inizialmente stimati) ed è invece riuscito a centrare l'obiettivo in 51 giorni.

Il 13% degli americani adulti è già pienamente immunizzato, nel senso che ha già fatto anche il secondo richiamo come previsto con i sieri di Pfizer e Moderna mentre quello di Johnson & Johnson è monodose.

Biden ordinerà agli Stati di rendere idonei al vaccino tutti gli americani adulti entro il primo maggio.

Il presidente punta alla festa del 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana, come termine per un ritorno alla normalità, con la possibilità di organizzare party per festeggiare l'Indipendence Day.

Per Biden "la lotta non è finita" e c'è "ancora molto lavoro da fare" ma gli americani potranno battere la pandemia e celebrare un 4 luglio "un po' più normale".