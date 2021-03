Biden ha firmato la legge sul nuovo piano aiuti da 1.900 miliardi di dollari

In vista di un lockdown come quello natalizio. Domani le nuove misure anti-Covid in Consiglio dei ministri .Rischiano di essere 11 le regioni in rosso mentre Toscana, Umbria, Liguria e Puglia vanno verso l'arancione, Gialle solo Valle D'Aosta, Sicilia e Calabria con la Sardegna zona bianca