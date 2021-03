La regina Elisabetta risponde a Meghan e Harry e si dice "addolorata e preoccupata"

AGI - A quasi 48 ore dalla messa in onda dell'intervista esplosiva di Harry e Meghan con Oprah Winfrey, è arrivata l'attesa risposta della regina Elisabetta. In un comunicato diffuso da Buckingham Palace, la monarca 94enne si è detta "addolorata" per le "difficoltà" vissute dal nipote e dalla moglie negli ultimi anni e ha promesso che le questioni sollevate, a cominciare da quella sulla "razza", verranno "affrontate dalla famiglia privatamente". "Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della famiglia", ha aggiunto Elisabetta II.

Una risposta ponderata - che punta ad abbassare i toni e soprattutto a lavare gli eventuali panni sporchi in casa - sulla quale la regina avrebbe ragionato a lungo, dopo una serie di 'riunioni di crisi' avute con il principe Carlo e il principe William. Secondo quanto riferito dalla stampa britannica, ieri sera la monarca si era rifiutata di firmare un comunicato preparatole dai funzionari di Buckingham Palace, preferendo prendersi piu' tempo per valutare la vicenda.

A scuotere maggiormente la famiglia reale, e tutto il Paese, sono state le accuse di razzismo lanciate dai duchi di Sussex: nell'intervista Meghan ha rivelato che, mentre era incinta, c'erano state "conversazioni e preoccupazioni" a Palazzo sul colore della pelle che avrebbe avuto il figlio della coppia. L'autore non era stato svelato perché sarebbe stato "troppo dannoso" per la famiglia reale; l'unica cosa certa è che non sono stati né la regina né il marito 99enne. L'ex attrice ha anche sostenuto di aver avuto pensieri suicidi e che le è stato negato aiuto dal Palazzo, mentre Harry ha ammesso una spaccatura con il padre Carlo, denunciando un senso di intrappolamento e ribadendo le accuse contro la stampa britannica, in particolare i tabloid. Era dal divorzio tra Carlo e Diana, seguito dalla morte di Lady D nel 1997, che la monarchia non affrontava una simile crisi di immagine. Secondo un sondaggio di YouGov, l'opinione pubblica britannica è uscita spaccata dall'intervista shock concessa dalla coppia: per il 47% è stata inappropriata, mentre il 21% si è detto a favore. Tuttavia, quasi il 32% ha sostenuto che Harry e Meghan sono stati trattati ingiustamente, e una percentuale identica ha sostenuto il contrario. A favore della famiglia reale si sono schierati soprattutto gli anziani.

L'intervista, andata in onda negli Usa domenica e in Gran Bretagna ieri sera, e' il secondo evento televisivo piu' visto finora nel 2021 nel Regno Unito, con oltre 12 milioni di telespettatori; il primato resta al messaggio alla nazione del primo ministro, Boris Johnson, con cui lo scorso gennaio annuncio' nuove misure di lockdown contro l'epidemia di Covid. Il capo di Downing Street ha rifiutato di farsi trascinare nelle polemiche, preferendo non commentare. Lo stesso principe Carlo, apparso stamane, ha non ha risposto alle domande dei giornalisti.

L'unica vera vincitrice finora appare Oprah Winfrey, elogiata dagli esperti per il modo in cui ha condotto il botta e risposta di due ore con i duchi di Sussex: la 67enne celebre presentatrice americana è tra le donne piu' influenti dell'ultimo secolo; produttrice, magnate dei media, autrice, attrice e filantropa, è stata la prima donna di colore a entrare nella lista dei miliardari di Forbes.