AGI - L'Iran ha piani per "radere al suolo Tel Aviv e Haifa" in caso di attacco militare israeliano. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa della Repubblica islamica, Amir Hatami, in risposta a recenti moniti arrivati da Israele che avrebbe aggiornato i suoi piani di attacco a siti nucleari iraniani. "Il regime sionista sa, e se non lo sa deve saperlo, che se fa uno sbaglio raderemo al suolo Tel Aviv e Haifa", ha ammonito Hatami.

"L'ordine" della Guida Suprema, Ali Khamenei, è stata promulgata in un piano, che sarà attuato con un solo cenno del comandante in capo", ha concluso Hatami, "li avverto di non fare questo errore, anche solo a parole".