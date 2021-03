Centinaia di persone in fila per il vaccino a Houston

AGI - È lunghissima ma scorrevole la fila per fare il vaccino a Houston, in uno dei centri dell ospedale Metodista. C'è gente di tutte le età. Si viene selezionati dall'algoritmo in base alla categoria di rischio medico e professionale. La fila inizia nel parcheggio e arriva al primo piano dove si fanno le iniezioni. Il primo passo è il controllo della temperatura. Poi un addetto verifica se si è in lista. Si prosegue con la firma del consenso e infine arriva l atteso vaccino. Il brand è a sorpresa anche se in questo centro per ora fanno solo Pfizer e Moderna.