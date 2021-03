Biden ha cancellato "Dr. Seuss" dalla "Giornata della lettura"

AGi - Joe Biden rompe con la tradizione omettendo il nome di Dr. Seuss dalla proclamazione ufficiale sul "Read Across America Day", la Giornata dedicata alla lettura negli Stati Uniti che si celebra oggi, giorno del compleanno dello scrittore e illustratore, al secolo Theodor Seuss Geisel.

Un articolo di Fox News, condiviso su Facebook oltre 400mila volte, accusa Biden di aver "cancellato" Dr. Seuss con un chiaro riferimento alla "cancel culture" stigmatizzata dai conservatori proprio mentre la Seuss Enterprisess, la società che si occupa di promuovere e tutelare l'eredità dell'autore più amato dai bambini in America, annuncia che 6 libri di Dr. Seuss non saranno più pubblicati perché contengono immagini razziste.

Il "Read Across America Day", istituito nel 1998, è stato da allora sinonimo di Dr. Seuss tanto da cadere nel giorno del suo compleanno. I presidenti Bill Clinton e George W. Bush non hanno fatto proclamazioni sul Giorno della lettura mentre Barack Obama, il primo presidente afro-americano della storia Usa, ha sempre menzionato Seuss.

Nel 2009, Obama disse che Dr. Seuss ancora "ispira i bimbi del mondo alla lettura, mostrando loro quanto sia divertente leggere" e nel 2016 lo defini' "un riverito paroliere". Donald Turmp ha portato avanti la tradizione di Obama, facendo riferimento a Dr. Seuss in ogni sua proclamazione tranne che nel 2017 quando fu direttamente la first lady Melania a leggere libri di Dr. Seuss ai bambini in ospedale.

"In questa giornata della lettura in America - disse Trump nel 2020 - ci richiamiamo alle parole motivanti di Dr. Seuss, un'icona della letteratura americana, per impartire una lezione di saggezza ai giovani della nazione: siete proiettati verso grandi luoghi, oggi e' il vostro giorno, la vostra montagna vi aspetta ma... muovetevi".

Biden non cita Dr. Seuss. "La chiave per trasformare i giovani lettori in pensatori impegnati, attivi e innovativi, è stimolare in loro l'amore per la lettura in giovane età".

"La lettura è il mezzo per raggiungere possibilità e abilita' illimitate e avvia i giovani su un sentiero di scoperte per tutta la vita - afferma Biden - in questo Giorno della lettura in America, celebriamo i genitori, gli educatori, i librai e gli altri campioni della lettura che contribuiscono a lanciare i giovani della nazione su questa cruciale strada".