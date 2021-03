L'Ue firma con Moderna per altre 300 milioni di dosi di vaccino

AGI - La Commissione europea ha approvato il secondo contratto con l'azienda farmaceutica Moderna, che prevede un acquisto aggiuntivo di 300 milioni di dosi (150 milioni nel 2021 e un'opzione per acquistarne ulteriori 150 milioni nel 2022) per conto di tutti gli Stati membri dell'Ue. Il nuovo contratto - annunciato lo scorso 17 febbraio - prevede anche la possibilità di donare il vaccino a Paesi a reddito medio-basso o di reindirizzarlo ad altri Paesi europei.

“Oggi garantiamo 300 milioni di dosi aggiuntive del vaccino Covid-19 prodotto da Moderna, che è già utilizzato per la vaccinazione nell'Unione europea. Questo ci avvicina al nostro obiettivo principale: garantire che tutti gli europei abbiano accesso a vaccini sicuri ed efficaci il più rapidamente possibile. Con un portafoglio fino a 2,6 miliardi di dosi, saremo in grado di fornire vaccini non solo ai nostri cittadini, ma anche ai nostri vicini e partner", ha confermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.