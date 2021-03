La Finlandia ha dichiarato lo stato di emergenza per chiudere i ristoranti

AGI - Il governo finlandese ha dichiarato lo stato d'emergenza per l'aumento dei contagi da Covid-19. Come riporta Reuters, citando i media locali, la principale ragione dell'iniziativa è legata alla necessità di dover chiudere i ristoranti, cosa che non è possibile solo con l'attuale legge per le malattie infettive.

La decisione arriva mentre le nuove varianti del coronavirus hanno contribuito a un rapido aumento dei contagio nel Paese, che ha già chiuso i confini. Lo stato d'emergenza permetterà al governo di chiudere ulteriormente le scuole e limitare i movimenti tra regioni.