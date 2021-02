Un Boeing 777 ha fatto un atterraggio di emergenza a Mosca

AGI - Un Boeing-777 è stato costretto a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Mosca Sheremetyevo, in seguito a un problema al motore. Lo ha riferito una fonte. Il volo di linea era sulla tratta Hong Kong-Madrid quando, secondo fonti, "il comandante ha segnalato un guasto al motore sinistro e ha richiesto un atterraggio di emergenza a Sheremetyevo".

La compagnia aerea Rossiya, che operava il volo, ha confermato in un comunicato che "nel corso del volo cargo 4520 Hong Kong-Madrid è stato rilevato l'incorretto funzionamento del sensore di controllo del motore". "Per questo", continua il comunicato, "l'equipaggio ha deciso di chiedere un atterraggio di emergenza a Mosca". La Boeing è da giorni finita sotto i riflettori per una serie di problemi rilevato al motore dei 777.

Ieri, l'Autorità sull'aviazione americana Faa (Federal Aviation Administration) le ha inflitto una multa da 6,6 milioni di dollari, per aver violato gli accordi del 2015 sulla sicurezza. L'amministratore dell'Faa, Steve Dickson, ha spiegato che Boeing "non ha rispettato tutti gli obblighi dell'intesa" nell'ambito della quale il colosso Usa aveva già pagato un'ammenda da 12 milioni di dollari.