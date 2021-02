Spara al dog sitter e rapisce due cani di Lady Gaga

AGI - Un uomo ha sparato al dog sitter e ha portato via due bulldog francesi di Lady Gaga. E’ successo a Hollywood, intorno alle 22 di mercoledì. L'uomo, armato di una semiautomatica, dopo aver sparato è scappato in auto portandosi via i due cani di razza.

La persona ferita è stata portata in ospedale dove le sue condizioni sono state giudicate "stabili" ma non gravi. Lady Gaga ha offerto mezzo milione di dollari di ricompensa per riavere i suoi cani. Lo staff ha messo a disposizione una email, KojiandGustav@gmail.com, dai nomi dei due cani, Koji e Gustav, e ha promesso di non fare domande. In pratica, il mezzo milione è il pagamento del riscatto.

C’era un terzo cane della stessa razza, che però è riuscito a scappare, per poi essere recuperato. La cantante, che sta lavorando a un nuovo film, viene descritta come “estremamente sconvolta”. Sui social l’artista ha spesso pubblicato foto che che la ritraggono con i suoi tre bulldog, uno dei quali appare dormire con lei nel letto.