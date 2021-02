Tiger Woods coinvolto in un grave incidente stradale

AGI - Il campione di golf Tiger Woods è stato coinvolto in un grave incidente stradale nella contea di Los Angeles. È ricoverato in ospedale. Lo ha reso noto l'ufficio della sceriffo della contea californiana. Il golfista, 45 anni, tra i più vincenti al mondo, si trovava in California per due giorni di riprese televisive

In questo momento si trova in sala operatoria, secondo quanto riferito dal suo agente. Ha riportato ferite multiple alle gambe secondo quanto riferisce il suoa gente Daniel Rapaport