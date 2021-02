Il nuovo video dell'atterraggio di Perseverance su Marte

La Nasa ha pubblicato un nuovo video che mostra da vicino l'atterraggio su Marte del rover Perseverance avvenuto lo scorso 18 febbraio. Il veicolo dell'agenzia americana è arrivato sul Pianeta dopo un viaggio lungo sette mesi aprendo una nuova epoca nella storia dell'esplorazione spaziale.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ