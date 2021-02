È morto Kevin, il pavone simbolo della pandemia a Londra

AGI - È stato ucciso dalle volpi il pavone Kevin, diventato simbolo del lockdown a Londra lo scorso marzo. Il volatile, a cui è stata dedicata anche una pagina Facebook, era apparso all'inizio della serrata durante il periodo peggiore della pandemia ed era subito stato adottato, come simbolo di libertà e resistenza, dagli abitanti confinati dal virus nelle loro abitazioni.

La notizia è stata diffusa dal preside della Yardley Primary School, Chris Evans, la scuola che il pavone aveva scelto come sua personale casa per quasi un anno. I suoi resti sono stati trovati dal bidello della scuola, che aveva sviluppato uno stretto legame con l'animale e lo nutriva.

Evans ha descritto Kevin come il "pavone della pandemia" che "ci ha adottato per illuminare le nostre giornate". Una vera mascotte per i bambini che ogni giorno lo accoglievano come una celebrità.