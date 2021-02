Twitter ha rimosso Trump per sempre

AGI - Donald Trump sarà bandito per sempre da Twitter, anche se dovesse correre di nuovo per la Casa Bianca. Lo ha comunicato il direttore finanziario della piattaforma social, Ned Segal, parlando alla Cnbc.

“Quando sei rimosso dalla piattaforma sei rimosso dalla piattaforma, che si tratti di un commentatore, di un Cfo o un di ex o attuale funzionario pubblico", ha affermato. "Ricordiamo - ha aggiunto - che le nostre politiche sono state pensate per assicurare che la gente non inciti alla violenza. E se qualcuno lo fa, viene rimosso. E la nostra linea non permette di tornare indietro”.

Intanto, i procuratori della Georgia hanno aperto un'inchiesta sulla telefonata di Donald Trump al locale segretario di Stato, Brad Raffensperger, repubblicano, per presunte pressioni sul verdetto delle elezioni presidenziali. Lo riporta il New York Times.

La Georgia è il secondo Stato americano, insieme a New York, dove è stata aperta un'inchiesta penale su Trump collegata alle elezioni presidenziali, mentre al Senato si celebra il secondo processo d'impeachment per l'ex presidente, accusato di aver istigato l'assalto a Capitol Hill. Durante la telefonata dello scorso 2 gennaio con Raffensperger, Trump gli avrebbe chiesto di "trovare" sufficienti voti per ribaltare la vittoria di Joe Biden.