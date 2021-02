In Gran Bretagna multe e carcere fino a 10 anni a chi viola norme anti-Covid

AGI - Il Regno Unito ha ulteriormente inasprito le norme anti Covid per chi arriva dall'estero. Il nuovo giro di vite, che entrerà in vigore da lunedì prossimo, prevede per chi viola le regole non soltanto multe salatissime, ma anche pene fino a 10 anni di carcere. Tutti i viaggiatori che arriveranno in Inghilterra, ha annunciato ai deputati il ministro della Salute, Matt Hancock, dovranno osservare una quarantena obbligatoria di 10 giorni e sottoporsi a due tamponi molecolari: il primo nel secondo giorno della quarantena, il secondo nell'ottavo giorno.

I test positivi saranno analizzati per individuare eventuali varianti del virus, in presenza delle quali la quarantena dovrà ripartire da zero. Questa misura si aggiunge all'obbligo già esistente, e valido per tutti i viaggiatori, di presentare un test negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza.

Chi arriva da uno dei 33 Paesi della 'lista rossa' dovrà passare la quarantena in alberghi selezionati dal governo, pagando 1.750 sterline a persona, somma che comprende i costi del trasporto, dei test e di vitto e alloggio. L'hotel, inoltre, dovrà essere prenotato in anticipo attraverso una piattaforma online che sarà attiva a partire dall'11 febbraio. Coloro che non faranno la quarantena negli alberghi selezionati saranno passibili di una sanzione pecuniaria compresa tra 5.000 e 10.000 sterline.

Inoltre, il passeggero che mentirà, in particolare non dicendo che è stato in un Paese della 'lista rossa' quando invece ci è stato, rischierà fino a 10 anni di carcere. Sono previste anche sanzioni per le compagnie aeree nel caso in cui non controllino che i passeggeri hanno effettivamente seguito le procedure previste.

Nella 'lista rossa' si trovano soprattutto Paesi del Sud America e dell'Africa. E' presente un solo Paese europeo: il Portogallo. Nella lista ci sono anche gli Emirati Arabi Uniti. Infine, chi non effettua il test all'arrivo è passibile di una multa di 1.000 sterline e chi non fa il secondo test dovrà pagare 2.000 sterline. Il governo di sua Maestà ha gia' bloccato 4.600 stanze in 16 alberghi e ne prenoterà altre se necessario.