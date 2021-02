La Banca Centrale nigeriana chiude i conti con le criptovalute

AGI - La Banca Centrale della Nigeria ha vietato le transazioni relative alla criptovaluta nel paese, ordinando alle banche di chiudere tutti i relativi conti perchè la valuta digitale sarebbe utilizzata per il riciclaggio di denaro e il terrorismo. La scorsa settimana la decisione aveva suscitato grande clamore anche perchè la Nigeria è per grandezza il secondo mercato di bitcoin più grande al mondo, dopo gli Stati Uniti. Secondo alcune fonti, dal 2015 a ora i nigeriani avrebbero scambiato circa 60.200 bitcoin dal 2015.



"L'uso delle criptovalute in Nigeria è una diretta violazione della legge esistente", si legge nella dichiarazione, pubblicata sul sito della Banca Centrale. “È anche importante sottolineare che esiste una differenza fondamentale tra una valuta digitale emessa dalla banca centrale e le criptovalute. Come implicano i nomi, mentre le banche centrali possono emettere valute digitali, le criptovalute sono emesse da entità sconosciute e non regolamentate".



"La domanda che ci si potrebbe porre è quindi, perché un'entità dovrebbe mascherare le sue transazioni se fossero legali?", prosegue il testo. “È sulla base di questa opacità che le criptovalute sono diventate adatte per condurre molte attività illegali tra cui riciclaggio di denaro sporco, finanziamento del terrorismo, acquisto di armi leggere e di piccolo calibro ed evasione fiscale".

“Il ruolo delle criptovalute nell'acquisto di droghe pesanti e illegali sul sito darknet chiamato Silk Road è ben noto. Sono stati anche rapporti recenti secondo cui le criptovalute sono state utilizzate per finanziare complotti terroristici, danneggiando ulteriormente la sua immagine come mezzo di scambio legittimo".



"Inoltre, prove più recenti e ripetute ora suggeriscono che alcune criptovalute sono diventate più ampiamente utilizzate come asset speculativi piuttosto che come mezzi di pagamento, spiegando così la significativa volatilità e variabilità dei loro prezzi". In realtà la Banca Centrale dell Nigeria si era espressa contro le criptovalute anche in passato, attraverso l'emanazione di direttive. Il governo nigeriano non ha mai autorizzato le transazioni in bitcoin.