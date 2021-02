Intruso sale su un aereo di Stato nella base dell'Air Force One

AGI - L'aeronautica militare americana condurrà una revisione della sicurezza dopo che un uomo disarmato è riuscito a entrare nella base aerea Andrews in Maryland, dove si trova l'Air Force One presidenziale, e salire a bordo di un C-40 usato dal governo. La questione "è presa molto sul serio da tutti", ha assicurato il portavoce della Difesa John Kirby.

L'uomo, che non sembra abbia legami con gruppi estremisti, è stato preso in custodia dalle forze di sicurezza e dovrà rispondere di violazione di proprietà.

"L'indagine generale sulla sicurezza" riguarderà tutte le installazioni dell'aeronautica americana nel mondo, ha sottolineato il portavoce della Difesa, Kirby. E' stata anche ordinata un'inchiesta su quanto accaduto alla base Andrews dove sono stati modificati "alcuni dei protocolli" in seguito all'intrusione dell'uomo. In particolare, è stato sospeso il programma che permette l'accesso ad alcuni visitatori senza aver ottenuto il via libera preventivo, a patto che siano scortati da un autorizzato e arrivino alla base insieme.

E' la seconda grave violazione della sicurezza in una base militare Usa dal 2017, dopo un incidente avvenuto nella base Raf di Mildenhall, nel Regno Unito. Stavolta l'intruso è salito a bordo di un C-40B usato per il trasporto di comandanti e altri esponenti militari di alto livello. Fermato dalla sicurezza, l'uomo è stato interrogato e poi "consegnato alla polizia locale, dato che aveva due mandati in sospeso. Era disarmato e non ha ferito nessuno, e non ci sono indicazioni che abbia alcun legame con gruppi estremisti", ha fatto sapere la base Andrews.