Biden non vuole che Trump riceva i rapporti degli 007

AGI - Donald Trump non dovrebbe continuare a ricevere i briefing di intelligence, cosa che succede regolarmente a un ex presidente, perché ha "un comportamento imprevedibile, indipendentemente dall'insurrezione al Capitol".

Lo ha detto Joe Biden in un'intervista alla Cbs nella quale torna a definire il predecessore "pericoloso" e "una minaccia esistenziale".

La Casa Bianca ha incaricato il consiglio di sicurezza nazionale di valutare se interrompere i briefing degli 007 a Trump.

L'intervista a Cbs di Biden è la prima in tv da quando è stato eletto presidente. Sarà trasmessa in forma integrale domenica in occasione del Super Bowl.