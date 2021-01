Ricoverato per Covid il capitano centenario (e baronetto) Tom Moore

AGI - Il capitano Tom Moore è in ospedale per Covid-19. Lo hanno annunciato i familiari su Twitter. Il capitano, veterano dell'esercito britannico, aveva festeggiato i suoi 100 anni il 20 aprile scorso con un 'walk-in' nel suo giardino, sperando di raccogliere 1.000 sterline per il servizio sanitario nazionale.

Alla fine, ha raccolto oltre 30 milioni di sterline in donazioni, è stato primo nella hit parade inglese ed e' stato promosso 'sul campo' al grado di colonnello e insignito dalla regina Elisabetta del titolo di Baronetto.

Oggi il ricovero per coronavirus: "voglio aggiornarvi sul fatto che oggi 31 gennaio mio padre e' stato ricoverato in ospedale. Nelle ultime settimane era curato a casa per polmonite ed era positivo al Covid-19. È rimasto a casa con noi finché non ha avuto bisogno di aiuto per la respirazione. È ricoverato in reparto e non in terapia intensiva.

"Le cura mediche che ha ricevuto a casa finora sono state notevoli e sappiamo che il meraviglioso staff del Bradford Hospital farà di tutto per consentirgli di tornare a casa il prima possibile. Sappiamo che tutti gli augurano il meglio. Naturalmente siamo concentrati su mio padre. Vi aggiorneremo appena saremo in grado di farlo".