Macarena in ufficio durante il coprifuoco, poliziotti nei guai a Parigi

AGI - Una trentina di poliziotti parigini sono finiti sotto inchiesta per un video che li ritrae mentre ballano la Macarena a tarda notte in ufficio, in violazione del coprifuoco in vigore dalle 18 in tutta la Francia per arginare il contagio da Covid-19.

La festa era stata organizzata lo scorso 22 gennaio per il pensionamento di un collega nella stazione di polizia di Aubervilliers, un sobborgo della capitale francese. Il video, diffuso dal sito internet Loopsider, mostra gli agenti intenti a bere e danzare il celebre ballo di gruppo, senza mascherine e senza alcun distanziamento. La prefettura di Parigi ha comunicato che i festaioli saranno sanzionati.