Sanofi aiuterà Pfizer a produrre 100 milioni di dosi di vaccino

AGI. - Sanofi aiuterà la Pfizer/BioNTech nella produzione di oltre 100 milioni di dosi di vaccino anti-Covid da qui alla fine dell'anno. Lo ha annunciato il direttore generale del gruppo farmaceutico francese, Paul Hudson, in un'intervista a Le Figaro. "Utilizzeremo il nostro stabilimento di Francoforte, in Germania, per confezionare il prodotto che ci verrà fornito da Pfizer-BioNTech a partire da luglio", ha sottolineato, annunciando che l'accordo è stato firmato.