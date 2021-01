In Iran è stato giustiziato un altro wrestler

AGI - Nonostante i numerosi appelli internazionali e dei suoi colleghi per salvargli la vita, è stato giustiziato nel carcere di Dezful, nel Sud-Ovest dell'Iran, il lottatore professionista Mehdi Ali Hosseini. Lo riporta la Ong Iran Human Rights, rilanciata poi da diversi attivisti per i diritti umani.

L'esecuzione arriva pochi mesi dopo quella di un altro wrestler, che aveva scatenato un coro di appelli affiché gli organismi sportivi internazionali intervenissero nei confronti della Repubblica islamica. Hosseini - 29 anni e originario di Andimeshk, nella provincia del Kuzestan - era stato arrestato nel 2015 con l'accusa di omicidio premeditato, nel corso di una rissa.

Mehdi Ali Hosseini was executed today in Dezful Prison.The 30 y/o wrestler was sentenced to death in 2015 on the charge of murder.With more than 255 executions in 2020, #Iran continues to hold one of the world’s top records in the use of the death penalty.https://t.co/bkHb1hZBLV pic.twitter.com/o4FOZobOVG