Impeachment Trump al Senato. Biden "il processo va fatto"

AGI - La Camera dei Rappresentanti ha trasmesso al Senato l’articolo per l’impeachment di Donald Trump, accusato di incitamento all’insurrezione per l’assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio.



E’ il primo presidente della storia americana ad essere stato messo formalmente sotto accusa per due volte in un mandato. Il processo in Senato di Trump inizierà il prossimo 8 febbraio e a presiederlo non sarà il giudice capo della Corte Suprema John Roberts, ma il presidente pro tempore della Camera Alta, Patrick Leahy.



I 9 manager dell’impeachment, i deputati-procuratori che guideranno l’accusa, hanno letto il capo d’imputazione in aula.

La 'spinta' di Biden, "va processato"



Il processo di impeachment a Trump "penso che vada fatto". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in una breve intervista alla Cnn. Biden ha riconosciuto che l'impeachment potrebbe provocare effetti alla attuazione della sua agenda legislativa e sulla conferma al Senato dei suoi candidati al governo, ma - ha sottolineato il presidente Usa - avrebbe "un effetto peggiore se non si facesse".