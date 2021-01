In Cina è ripartita la campagna di test di massa, i casi di Covid aumentano

AGI - Pechino lancia test di massa contro il Covid-19 nei distretti centrali di Dongcheng e Xicheng, dove vivono circa 1,8 milioni di persone, sui timori di un possibile aumento dei casi nel cuore della capitale, a poche settimane dalle festività del Capodanno cinese.

Immagini diffuse dai media locali mostrano lunghe code di persone in attesa del test per il Covid-19 nella via che sorge nel pieno centro di Pechino, a poche centinaia di metri da piazza Tiananmen, una delle aree dello shopping più popolari della capitale cinese.

La campagna di test nei due distretti centrali della capitale cinese, avviata oggi, durerà fino a domani. Nei giorni scorsi, Pechino aveva già lanciato test di massa nei distretti di Daxing, a sud della città, dove vivono 1,71 milioni di persone, e di Shunyi, nel nord-est su 1,23 milioni di residenti.

© GREG BAKER / AFP Covid, in coda per il test a Pechino

La Cina ha registrato oggi un calo di contagi giornalieri, 103 contro i 144 di ieri: l'area più colpita rimane l'estremo nord-est dello Heilongjiang, che conta 47 nuovi contagi, seguita dalla provincia nord-orientale del Jilin (19) e dallo Hebei (18) che confina con la capitale cinese, dove l'ultimo aggiornamento segnala la presenza di tre nuovi contagi da Covid-19.

Tre nuovi contagi si sono registrati anche a Shanghai, dove le autorità hanno dato il via, ieri, ai test su tutto il personale degli ospedali, dopo che due dipendenti di una struttura sono risultati positivi al Covid-19. Secondo l'ultimo bollettino della Commissione Nazionale per la Sanità cinese sono 119 i nuovi casi di infezione asintomatica, conteggiati separatamente rispetto al totale dei casi accertati, in lieve aumento rispetto a 113 di ieri. Dall'inizio dell'epidemia sono 88.804 i contagi da Covid-19 in Cina, mentre i morti sono 4.635.