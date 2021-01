Biden userà i poteri di guerra per accelerare la produzione dei vaccini 

AGI - Joe Biden userà il Defense Production Act (Dpa), ovvero i poteri di guerra, per accelerare la produzione e distribuzione dei vaccini contro il coronavirus. Durante una call con i cronisti, funzionari della nuova amministrazione precisano che il ricorso ai poteri di guerra rappresenta un elemento chiave della strategia nazionale per la lotta al coronavirus e che sarà usato in maniera più assertiva rispetto a quanto non abbia fatto l'amministrazione di Donald Trump.

"Laddove potremo produrre di più, lo faremo - spiega Tim Manning al quale Biden ha affidato la responsabilità di coordinare le forniture dei vaccini - se avremo bisogno di usare il Defence Production Act per aumentare la produzione, faremo anche quello".