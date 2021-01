AGI - Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca assieme alla moglie. Per l'ultima volta come presidente, Trump si è imbarcato sull'elicottero delle forze armate, il 'Marine One', diretto alla base militare di Andrews. Lì sono attese sue dichiarazioni, prima di salire a bordo dell'Air Force One che lo porterà in Florida, dove ha deciso di stabilirsi.