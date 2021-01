Oms: la variante inglese è arrivata in 60 paesi

AGI - La "variante inglese" del nuovo coronavirus risulta diffusa in almeno 60 Paesi. Lo riferisce il nuovo bollettino epidemiologico settimanale dell'Oms, dal quale emerge che la contagiosa mutazione risulta presente in 10 nazioni in più rispetto alla settimana precedente.

La 'variante sudafricana'

La "variante sudafricana" risulta invece diffusa in 23 nazioni, 3 in più rispetto allo scorso bollettino. La scorsa settimana, sottolinea l'Oms, è stato registrato un record di morti con 93 mila decessi, mentre i nuovi casi segnalati sono stati 4,7 milioni.