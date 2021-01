Una elefantessa ferita è stata abbandonata in una discarica in Francia

AGI - Una elefantessa ferita ai due lati della testa e con forti dolori alle zampe è stata ritrovata in una discarica di rifiuti del Gard, nel Sud della Francia, quello di. Lo riferisce il quotidiano locale, 'La Dépêche du Midi'. Dumba, elefantessa asiatica di 43 anni, era all’interno di un camion da circo, abbandonato nella remota campagna del Gard, nel freddo e in mezzo alla neve. A nasconderla nella discarica di Le Vigan è stato il suo addestratore, in fuga dalla giustizia spagnola. In Spagna l'uomo aveva rubato il pachiderma da un circo, per portarla in Francia.

Dopo la segnalazione di una attivista, sul posto è intervenuta l’Associazione di difesa degli animali One Voice, che ha riscontrato i maltrattamenti subiti dall'elefantessa. Dumba presenta varie ferite e accusa dolori così forti alle zampe da provocarle contorsioni. In realtà la sorte di Dumba preoccupava già da tempo One Voice, che in passato aveva già denunciato le condizioni di vita e i maltrattamenti subiti dal pachiderma nel circo spagnolo, che ogni tanto si esibiva dall’altro lato della frontiera.

In Spagna un’altra associazione animalista, Faada, stava indagando sulla situazione di Dumba, di cui aveva perso le tracce lo scorso settembre. Ora One Voice ha sporto denuncia per maltrattamenti e mancate cure da parte di un professionista.

L’addestratore rischia una pena di prigione con la condizionale, ma l’associazione auspica piuttosto un divieto di possedere elefanti ed altri animali. Ora si cerca una nuova ‘casa’ per Dumba, un posto ampio per permetterle di camminare e con grandi quantità di sabbia su cui distendere le sue zampe ferite.