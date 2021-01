Trump vola in Florida mentre Biden giura a Washington

AGI - Donald Trump il giorno del giuramento di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti vola in Florida. È ufficiale, secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca, The Donald atterrerà a bordo dell'Air Force One a West Palm Beach alle 11, ora di Washington DC, e in quel momento sarà ancora il presidente in carica, perché il giuramento di Biden non è previsto prima delle 12.

Trump sarà atteso da un bagno di sostenitori e giornalisti in quello che è il suo bastione politico, oltre che la sua residenza ufficiale, nel golf club di Mar-a-Lago.

La Florida è uno dei pochi Stati in bilico dove Trump ha vinto il voto presidenziale, la nuova roccaforte della 'Red Nation' dove sta organizzando il suo movimento, insieme alla famiglia (Ivanka Trump in testa, considerata da molti l'erede), strateghi politici, imprenditori, broker di Wall Street e personaggi emergenti del mondo dei media (NewsMax, la tv trumpiana che è in pieno boom e mira a superare FoxNews ha sede in Florida).

Un giuramento, due presidenti, la Casa Bianca di Washington per Joe Biden, quella "invernale" di Mar-a-Lago per Donald Trump. Un nuovo inizio per due.