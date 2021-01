Il luogo ideale per vaccinare sono le farmacie, dice Anthony Fauci

AGI - Le farmacie sono "uno dei luoghi ideali per somministrare il vaccino anti-Covid e noi negli States stiamo espandendo i centri". Lo ha detto l'immunologo americano Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseas, in collegamento a 'Che tempo che fa', su Rai3, spiegando che la creazione di nuovi centri dove inoculare le dosi del vaccino "è uno dei programmi del presidente Joe Biden".