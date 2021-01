La 'Sfinge' Melania e il divorzio scritto negli astri

AGI - A pochi giorni dalla fine del mandato, e dieci giorni dopo uno dei momenti più bui della storia americana, quello che doveva essere il tema su cui tutti i giornali scandalistici erano pronti a buttarsi, è passato in secondo piano. Ma la domanda resta: Melania e Donald Trump si separeranno?

In mancanza di meglio, i giornali di gossip si rivolgono all'astrologia. Secondo un gruppo di professionisti del settore che si esprimono sul sito PsychicWorld.com, è probabile che la coppia si separi nei prossimi mesi, "prima dell'estate". Trump, spiegano, essendo del segno dei Gemelli andrà incontro a due mesi di silenzio e questo aumenterà le voci di una imminente crisi coniugale.

Una ex consigliera della first lady, Omarosa Manigault Newman, è a sua volta convinta che Melania "conti i minuti che le mancano dal lasciare la Casa Bianca", dal giorno in cui, il 7 novembre, è stata ufficializzata la vittoria di Joe Biden alle presidenziali. E in quel "conto alla rovescia" ci sarebbe anche il tempo che la terrà legata ufficialmente al marito, verso il quale si è mostrata leale sostenitrice in campagna elettorale non nascondendo a volte l'insofferenza, nelle immagini ad esempio in cui si vede che nega la mano alla stretta del marito.

I tabloid hanno quantificato la cifra che la signora Trump riceverebbe dall'ormai ex presidente: 500 milioni di dollari. Ma sono voci prive di fondamento, più frutto di chiacchiere che di notizie concrete. L'ex amica di Melania, Stephanie Winston Wolkoff, che ha pubblicato di recente un libro di memorie dal titolo "Melania & Me", non è affatto convinta che si vada nella direzione di un divorzio, rivelando in una serie di interviste che tra i due i rapporti sono freddi in pubblico, più scherzosi a tavola, ma che secondo lei non si separeranno. Anche se "Melania si vede bene da sola in uno yacht nei mari del Sud della Francia", ha rivelato l'ex amica all'inglese Evening Standard, ma in ogni caso, non come "ex" signora Trump.

Nel momento in cui alla Casa Bianca entrerà una coppia molto affiatata, quella di Joe e Jill Biden, Melania non vorrebbe concedere anche l'uscita di scena sentimentale, che sarebbe letta come una sconfitta su tutti i fronti. Le tensioni di queste settimane, e l'isolamento del marito, finito anche sotto impeachment dopo l'assalto al Capitol Hill, potrebbero aver prodotto una effetto positivo per la coppia presidenziale: dopo settimane in cui si parlava di divorzio, da ufficializzare subito dopo l'uscita dalla Casa Bianca, lo staff presidenziale ha fatto filtrare la notizia che tutti i Trump andranno a vivere in Florida, e non a New York. Appena tre settimane fa Melania stava cercando una scuola in Forida per il figlio, Barron, 14 anni.

Nel frattempo la first lady ha scelto di apparire il meno possibile. Secondo i media, nelle scorse settimane mentre il marito infiammava i comizi denunciando i brogli dei democratici e promettendo di ribaltare il responso elettorale, lei dava ordine di impacchettare tutti gli oggetti personali da portare via. "Melania non è rattristata all'idea di andare via da Washington", ha commentato alla Cnn una fonte all'interno della Casa Bianca.

Se il marito ha annunciato che non presenzierà al giuramento da presidente del suo successore, molti si chiedono che cosa farà Melania: inviterà al tradizionale té della vigilia la futura first lady, Jill? Il 19 gennaio, la signora Trump potrebbe già essere volata in Florida con il resto della famiglia. Se fosse così, si romperebbe una tradizione ormai centenaria. Michael LaRosa, portavoce della moglie di Biden, ha confermato di non aver ricevuto telefonate da Melania.