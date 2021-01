Jan Kubis è il nuovo inviato Onu in Libia

AGI - L'ex ministro degli Esteri slovacco Jan Kubis è il nuovo nuovo inviato speciale dell'Onu per la Libia: la nomina è stata confermata dal Consiglio di Sicurezza con il silenzio assenso, dopo la designazione da parte del segretario generale, Antonio Guterres. Kubis, 68 anni, era coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano dal gennaio 2019. In passato il diplomatico di Bratislava aveva diretto la missione Onu in Iraq dal 2015 al 2018 e quella in Afghanistan dal 2011 al 2015.

Un curriculum di grande spessore

Nel suo curriculum Kubis puo' vantare l'esperienza di ministro degli Esteri del suo Paese tra il 2006 e il 2009 e l'incarico di Segretario Generale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Il diplomatico slovacco succede all'interim di Stephanie Williams, l'ex vice dell'inviato Ghassam Salamè dimessosi nel marzo scorso. A dicembre per questo incarico era stato nominato il bulgaro Nickolay Mladenov, il quale però dopo una settimana si era tirato indietro adducendo "ragioni personali e di famiglia".