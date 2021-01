Armin Laschet è il nuovo leader della Cdu tedesca

AGI - È Armin Laschet il nuovo leader della Cdu. Con 1.001 delegati, il Congresso del partito cristiano-democratico lo ha eletto presidente con 521 voti contro i 466 ottenuti da Friedrich Merz. Quattro le astensioni. Laschet, governatore del Nord-Reno Vestfalia, va a sostituire Annegret Kramp-Karrenbauer, dimissionaria da quasi un anno.

La scelta del candidato alla cancelleria verrà presa in primavera. "Farò di tutto perché l'Unione Cdu/Csu decida quale sia la prossima cancelliera", ha detto il nuovo presidente del partito cristiano-democratico, ringraziando i 1.001 delegati subito dopo la sua elezione.

"Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e sono consapevole della responsabilità", ha affermato ancora Laschet, che è anche governatore del Nord-Reno Vestfalia. Laschet ha anche ringraziato gli altri due candidati, Merz e Norbert Roettgen, per aver condotto "una competizione corretta".

"Non consegneremo la Germania al terrore di destra", aveva detto Laschet prima dell'ultimo ballottaggio. Discorso nel quale aveva parlato della vicenda americana. "Non solo il coronavirus, il lockdown, i virus mutati: come tutto questo non fosse già strano, ora ci sono anche le immagini da Capitol Hill a Washington. Per noi l'America era sinonimo di democrazia: ebbene, in politica è la fiducia a portarci avanti, ed è quella che in America è stata distrutta da Donald Trump".

A detta di Laschet, "la fiducia è stata distrutta in America, dove un presidente ha polarizzato, seminando sfiducia e divisione. Questo è il veleno che ha inserito nell'anima americana, e vediamo fin dove ha portato: a finestre ruote e uomini con le corna nel cuore della democrazia".

E ancora: "Crediamo che da noi non possa succedere", ha incalzato il governatore. "Ebbene, Luebcke è stato assassinato per le sue idee. Era presidente del distretto di Kassel, un politico appassionato. Ma noi non lasceremo distruggere il nostro Paese dai terroristi di destra. Sento sempre la frase che bisogna essere capaci di polarizzare. No, è fin troppo facile, diffondere il veleno, anche per via digitale: dobbiamo essere in grado in integrare, tenere insieme la società. È un duro lavoro, bisogna saper ascoltare trattare e anche chi non si ama, cercando alla fine i compromessi e le soluzioni che le persone si attendono da noi".